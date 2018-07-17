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15:04   17 Июля 2018
Россия

Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС

Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС

Автомобильные заправочные станции не доливают до 20 процентов бензина, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.

По его словам, Росстандарт планирует внедрить оборотный штраф за недолив бензина на АЗС. При первичном нарушении заправку оштрафуют на процент от годового оборота компании, при вторичном — на три. 

Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС

Алексей Абрамов объяснил, что недолив топлива удалось выявить благодаря общественному мониторингу АЗС. Меры государственного метрологического контроля, которые есть у ведомства, не позволяют установить подобные факты. Росстандарт обязан уведомить АЗС о визите, поэтому не получается официально зафиксировать нарушения.

В Росстандарте назвали незаконным зарабатыванием денег недолив в пять процентов. Абрамов добавил, что ведомство разработало законодательные изменения, чтобы противодействовать недоливу. Поправки внесу на рассмотрение госкомиссии, когда получат позицию Минэнерго, Минпромторга и Минэкономразвития по этому вопросу.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #штраф #бензин #азс #росстандарт
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