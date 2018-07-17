Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС

Автомобильные заправочные станции не доливают до 20 процентов бензина, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.

По его словам, Росстандарт планирует внедрить оборотный штраф за недолив бензина на АЗС. При первичном нарушении заправку оштрафуют на процент от годового оборота компании, при вторичном — на три.

Алексей Абрамов объяснил, что недолив топлива удалось выявить благодаря общественному мониторингу АЗС. Меры государственного метрологического контроля, которые есть у ведомства, не позволяют установить подобные факты. Росстандарт обязан уведомить АЗС о визите, поэтому не получается официально зафиксировать нарушения.

В Росстандарте назвали незаконным зарабатыванием денег недолив в пять процентов. Абрамов добавил, что ведомство разработало законодательные изменения, чтобы противодействовать недоливу. Поправки внесу на рассмотрение госкомиссии, когда получат позицию Минэнерго, Минпромторга и Минэкономразвития по этому вопросу.