Президенты не парились

Мир напряженно следил за встречей глав РФ и США. Солнце раскалило Хельсинки. Жару пытались добавить левые. А президенты мирно общались. В сауну пошли журналисты.

- Нет границам! Нет нациям! Остановите депортацию! – выкрикивает в мегафон парень и ритмично выбрасывает кулак к небу. Он взобрался на крышу автобусной остановки, откуда заводит участников шествия в центре финской столицы. Демонстранты охотно подхватывают предложенные кричалки, пританцовывают, смеются, улюлюкают и хлопают в ладоши. Кажется, что в Хельсинки день народных гуляний.

И предположение почти в яблочко. Организаторы гуляний подогнали минивэн с мощной звуковой аппаратурой, и процессию захватывают вибрации бодрых танцевальных композиций. Знающие люди именуют стиль electro-house.

Атмосфера праздничная, но на улицы воскресным днем 15 июля финны и гости страны тысячи сыров вышли, чтобы выразить свое недовольство предстоящим визитом президентов США и России. Требуют остановить гибридные войны, пугают ядерным конфликтом, осуждают присоединение территорий, нападки на свободную прессу по обе стороны океана и всяческие ущемления прав человека.

- Вы были в Крыму? – интересуется корреспондент ПС у рослого финна, который несет импровизированный плакат-картонку со словом аннексия.

- Нет. Но я осуждаю захват полуострова – мужчина явно не желает развивать мысль и быстро смешивается с толпой.

Улицы заполонила разношерстная публика.

«Благословенны будут дети иммигрантов», – взывает к всевышней милости группа в красных накидках и белоснежных чепчиках.

В их образе угадывается отсылка к американскому сериалу-антиутопии «Рассказ служанки».

Только в фильме про тоталитарное общество будущего не было бородатых служанок. Мелькают радужные флаги ЛГБТ-сообщества и красно-черные полотна, напоминающие запрещенную в РФ экстремистскую организацию «Правый сектор».

- Мы анархисты – гордо объясняет молодой неформал в косухе.

Ковыляет по 30-градусной жаре гигантская божья коровка. Навскидку плюшевый костюм весит не меньше десяти килограмм. В массивном облачении активисту предстоит пройти пару километров до Сенатской площади, где состоится кульминация воскресного мероприятия. На поверку божья коровка оказалась бактерией, а презревший пекло манифестант – сциентист. Популяризаторы науки не могут простить Трампу давнее высказывание о том, что прививки способствуют возникновению аутизма у детей.

Работы у полиции почти нет. Немногочисленные по меркам российских акций стражи порядка заняли стратегические позиции на перекрестках и спокойно наблюдают за происходящим. Следят, чтобы процессия не потерялась, свернув с намеченного маршрута. По приблизительной оценке, у подножья собора Святого Николая собираются три тысячи человек. Финская полиция в Twitter позже уточнила, что среди митингующих были и обычные туристы.

На площади возле памятника российскому монарху Александру II публику готовится развлекать рок-н-ролльный коллектив. Музыканты расположились на передвижной сцене-автобусе и настраивают инструменты.

- Сделаем науку великой снова! – продолжает выкрикивать толпа, передразнивая трамповское Make Ameriсa Great Again, – Хельсинки взывает к миру!

И снова пускается в пляс уже под живую музыку. Преисполненные толерантностью манифестанты дарят друг другу улыбки. По площади витают флюиды всеобщей терпимости и сладковатый запах жженой травы. Действо теперь отдаленно походит на фестиваль Woodstok и все меньше напоминает политический протест.

Освещать заведомо названную исторической встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в столицу прибыло около полутора тысячи журналистов. Власти подошли к организации скрупулезно. Благо опыт проведения знаковых международных саммитов у Хельсинки богатый. И что немаловажно, Финляндия не входит в блок НАТО. В 1975 году в городе на Балтике 35 государств, в том числе США и СССР, подписали знаменитые Хельсинкские соглашения. Тогда были сформулированы десять основополагающих принципов взаимоотношений между государствами, что стало переломным моментом в Холодной войне.

Спустя четыре десятилетия столица Суоми по инициативе властей снова стала площадкой для встречи лидеров Востока и Запада. Им не пришлось тратить свое драгоценное время на длительные перелеты. Air Force One прибыл из Шотландии, где Трамп отдыхал, играя в гольф после встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. Немногим меньшее расстояние предстояло преодолеть самолету российского президента.

Местом встречи Путина и Трампа стал президентский дворец в центре Хельсинки. До революции в России здание было царской резиденцией. Последний русский монарх Николай II посещал его в 1915 году. За день до саммита власти выставили оцепление военных и полицейские патрули. В распоряжение прессы предоставили просторный конгресс-центр «Финляндия-Тало» в трех километрах от президентского дворца.

Все связанные с визитом VIP важные события, будь то посадка самолета или проезд кортежа, можно было наблюдать на больших экранах в прямом эфире. Трансляцию организовал финский телеканал Yle совместно с Европейским вещательным союзом (EBU). Узнать детали и расписание предстоящих мероприятий помогало специальное приложение для мобильных устройств.

Позаботились предусмотрительные финны и о пропитании гостей. Журналистскую братию потчевали фирменным лососем, фрикадельками, карельскими хлебцами и прочими яствами. Для любителей футбола был организован кинотеатр. Сумасшедший поединок между Францией и Хорватией можно было наблюдать на большом экране. Многие гости так и поступили, не забывая совершать набеги на бар с бесплатным пивом.

В день встречи центр финской столицы был полон полиции, военных и охранников. Над городом кружили вертолеты, подолгу зависая над одной точкой. Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа около 13 часов по местному времени. Российского гаранта встретил глава администрации президента Финляндии Юкка Сиукосаари. На взлетной полосе Путина уже ожидал автомобиль из серии «Кортеж», который доставили накануне бортом «Ил-76». Процессия выдвинулась к президентскому дворцу, где, согласно расписанию лидеры стран встречались тет-а-тет, после обедали, а затем общались с журналистами.

Итоговая пресс-конференция началась на час позже запланированного времени. Ожидание разбавил инцидент с американским журналистом. Он попытался поднять листок с надписью Nuclear Weapons Ban Treaty (Договор о запрещении ядерного оружия) перед началом выступления президентов. К представителю издания The Nation Сэму Хуссейни подошли сотрудники американской службы безопасности и попросили его выйти.

После недолгих препирательств мужчину взяли под руки и вывели из зала. Спустя несколько минут он вернулся. Опасных предметов охрана не обнаружила. У Хуссейни были с собой листки формата А4. Около 17 часов по местному времени к журналистам вышли Владимир Путин и Дональд Трамп.

Подробнее о саммите можно прочитать в материале «Политики Сегодня», а если вкратце то, президенты договорились теснее общаться, поддерживать мир в Сирии, помогать беженцам возвращаться к родным очагам, а Украине - к нормальной жизни и беречь друг друга. Оба лидера позитивно оценили итоги встречи.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже добавил, что президенты обсуждали американские автомобили, но подробности не сообщил. Тем для беседы off record у лидеров было в избытке. Журналисты были уверены, что Путин не мог обойти тему санкций, а Трампа, как выходца из бизнеса, заботили интересы национальных предприятий и продажа нефти, а как политика - история с вмешательством в выборы в США, в которую верят демократы.

К началу итоговой пресс-конференции на площади Кансалайспуйсто, что расположена напротив медиа-центра, снова собрались митингующие. На этот раз их было не больше двух сотен. Они продолжали выкрикивать свои лозунги, но пресса ими почти не интересовалась. Неподалеку журналисты нежилась на солнце после посещения мобильной сауны, заботливо предоставленной финскими властями.

Следующий до Петербурга скоростной поезд «Аллегро» прибыл на центральный вокзал Хельсинки с опозданием. Кондуктор долго извинялся перед пассажирами за задержку и объяснял, что график сместился из-за саммита. Изменения также были в движении общественного транспорта и паромов. Власти рекомендовали пользоваться метро и пересаживаться на велосипеды. Но пока в президентском дворце решались судьбы мира, столица страны тысячи озер и металла успела заработать на событии.

Предпримчивые торговцы выставили на прилавки русский кефир с матрешкой на упаковке, в меню ресторанов появилось блюдо «Трампутин» - русские блины с лососем в сочетании с американскими панкейками, мороженым и ягодами, и специальное пиво с президентами на этикетке.

Бизнесмены объясняли, что Суоми страна небольшая, а такие события делают ей хорошую рекламу. Об итогах встречи рассуждать не брались, но были уверены, что диалог между Россией и США необходим. Только так можно найти взаимовыгодные решения и make the world great again.