Туск, Юнкер и Абэ подписали соглашение о свободной торговле между ЕС и Японией

Глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали соглашение об экономическом партнерстве между Евросоюзом и Японией. Об этом Туск сообщил в Twitter.

Документ был подписан в Токио, где в настоящее время проходит 25-й форум ЕС и Японии. Цели мероприятия — обсуждение международной повестки дня и подписания соглашения о свободной торговле и стратегическом партнерстве. Глава Евросовета отметил, что подписание соглашения означает создание торговой зоны, которая охватит более 600 миллионов человек.

«Подписав крупнейшую в истории двухстороннюю сделку, мы сегодня цементируем японо-европейскую дружбу», — написал Туск в своем микроблоге.

Соглашение ЕС и Японии было подписано на фоне введения по инициативе президента США Дональда Трампа пошлин на ряд товаров, в том числе сталь и алюминий, импортируемых в Соединенные Штаты. Соглашением отменяются взаимные пошлины на большую часть товаров, производимых в странах ЕС и в Японии. В частности, Токио отменит пошлины на 94% всех товаров из стран Европейского союза, включая сыры и вина. ЕС постепенно отменит пошлины на 99% товаров из Японии, включая автомобили и телевизоры.

В ходе встречи в Токио также было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на укрепление сотрудничества в таких сферах, как противодействие изменениям климата, безопасность, борьба с киберпреступностью.