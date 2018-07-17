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14:30   17 Июля 2018
Россия

Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

Памятную дату россияне будут отмечать 19 апреля. В 1783 году в этот день полуостров Крым вошел в состав Российской империи.

Автором инициативы является спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа сенаторов. Политики отмечают, что регион до подписания Высочайшего Манифеста Екатериной II имел давние связи с российским государством. В середине прошлого века Президиумы Верховного Совета РСФСР и СССР передали Крым в состав Украинской ССР. Политики подчеркнули, что решение противоречило Конституции тех времен.

Референдум 2014 года, состоявшийся на полуострове, является логическим продолжением истории Крыма, считают авторы законопроекта. Итоги голосования показали, что подавляющее большинство поддержало воссоединение региона с Россией. Установление памятной даты лишь подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе РФ.

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Автор: Павел Никифоров
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