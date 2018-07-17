Госдума одобрила проект о замене военных кафедр в вузах на учебные центры

Проект об отмене военных кафедр в вузах и замене их на учебные военные центры принят в первом чтении Госдумы.

В данный момент студентов готовят в разных структурах военных подразделений: и на военных кафедрах, и на факультетах военного обучения, и в учебных военных центрах. После прохождения курса молодые люди получают звание сержанта, офицера, старшины или другое и становятся военными запаса.

Авторы законодательной инициативы предлагают объединить все виды структурных подразделений военной подготовки в вузах и создать единый - военные учебные центры. Проект был одобрен еще на заседании правительства 30 мая.

Сегодня, 17 июля, закон приняли в первом чтении на заседании Госдумы.

Инициативу поддержал и глава комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов. По его словам, новое положение поможет лучше регулировать военное образование студентов и расширит спектр подготовки.

Парламентарий считает, что на студентах нововведения не отразятся и никаких неудобств не возникнет. При этом он отметил значимость профессионально подготовленного состава военных запаса. По его словам, это основополагающие условие для обороноспособности любого государства.

Политик порекомендовал принять закон, поскольку необходимо систематизировать структура военной подготовки и объединить все ее виды. Он отметил, что следить за качеством работы единого центра более удобно, нежели за спектром разных направлений.