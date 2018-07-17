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14:30   17 Июля 2018
Россия

Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам

Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам

В то же время министерства и ведомства должны сделать так, чтобы регионы понимали, что от них требуется, подчеркнул глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Премьер указал, что субъекты РФ, несмотря на различия бюджетной обеспеченности, географических условий, структур населения и прочего, должны проявлять инициативу в исполнении майского указа президента России Владимира Путина. Кроме того, активнее искать новые источники развития и роста.

Однако центр и регионы должны взаимодействовать, чтобы избежать ситуации, когда тут занимаются одним, а там - другим.

Медведев подчеркнул, что, хотя стратегических региональных проектов в стране сейчас нет, есть национальные проекты. Все они имеют региональную составляющую.

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Автор: Юлия Халус
#россия #медведев #политика #майский указ
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