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14:39   17 Июля 2018
Весь мир

КНДР передаст США останки американских солдат времен Корейской войны

КНДР передаст США останки американских солдат времен Корейской войны

Пхеньян передаст Вашингтону останки до 55 американских солдат, которые погибли в Корейской войне 1950-1953 годов, передает корейское агентство «Yonhap».

По информации американского издания Stars & Stripes, КНДР разрешила США вывезти останки на следующей неделе. Американские и северокорейские официальные лица согласовали условия в понедельник, 16 июля, в селе Панмундж. В Пхеньяне отметили, что это первая репатриация погибших в войне с 2007 года.

Останки американских солдат собираются вернуть в пятницу, 27 июля, на 65-ю годовщину подписания перемирия, которое положило конец войне 1950-1953 годов. детали обсудят на очередном раунде переговоров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #кндр #останки #корейская война
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