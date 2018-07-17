КНДР передаст США останки американских солдат времен Корейской войны

Пхеньян передаст Вашингтону останки до 55 американских солдат, которые погибли в Корейской войне 1950-1953 годов, передает корейское агентство «Yonhap».

По информации американского издания Stars & Stripes, КНДР разрешила США вывезти останки на следующей неделе. Американские и северокорейские официальные лица согласовали условия в понедельник, 16 июля, в селе Панмундж. В Пхеньяне отметили, что это первая репатриация погибших в войне с 2007 года.

Останки американских солдат собираются вернуть в пятницу, 27 июля, на 65-ю годовщину подписания перемирия, которое положило конец войне 1950-1953 годов. детали обсудят на очередном раунде переговоров.