Госдума введет штрафы за нарушения в долевом строительстве

На заседании во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект об административной ответственности за нарушения в жилищном долевом строительстве. Документ был внесен парламентариями всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Законопроект содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Поправками предусматриваются штрафы за необоснованное принятие должностными лицами решений о выдаче либо отказе в выдаче заключения о соответствии законодательству об участии в долевом строительстве. Как пояснил председатель думского по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, заключение не нужно путать с разрешением на строительство — это именно заключение, которое дает застройщику возможность привлекать средства граждан. Если заключение было выдано необоснованно, то ответственность ложится на должностное лицо. Наказание за необоснованную выдачу такого документа — штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В КоАП также вводится положение об ответственности за непредоставление информации в единую информационную систему жилищного строительства. В этом случае штраф для должностных лиц составляет от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. При повторном правонарушении должностным лицам уже будет грозить штраф от 40 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного до трех лет, для юридических лиц — штраф от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Данная инициатива является сопутствующей базовому проекту закона о создании единой вертикали контроля за долевым строительством. Введение в силу новых норм предусматривается с 1 октября 2018 года.