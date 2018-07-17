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 Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам

Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам
Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

 Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях

Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях
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13:57   17 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что за этим стоят российские компании, которыми руководят «дельцы с тяжелыми погонами». Слова президента привело издание «БелТА».

Политик указал на сообщения работников таможенной службы. По их мнению, неизвестные заказывают статьи в СМИ, в которых предъявляются претензии белорусскому правительству по товарам, внесенным в санкционный список. Как пишут различные издания, Лукашенко не может разобраться с этим видом продукции.

Президент считает, что вопрос нельзя решить с российскими таможенниками. Претензии нужно предъявлять непосредственно правительству России и главе государства Владимиру Путину, «чтобы они там разбирались со своими». Лукашенко уверен, что люди, занимающиеся провозом «санкционки», подделывают документы, провозят товар, а после заявляют, что Минск не может справиться с обязанностями.

Глава ГТК Белоруссии заявил, что государственная таможенная служба постоянно задерживает автомобили с санкционными продуктами. С момента введения ограничений таможенники возбудили 30 уголовных дел.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #белоруссия #весь мир #лукашенко
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