МИД призвал правительство Македонии прекратить запугивать граждан «российской угрозой»

Посольство РФ в Скопье опровергло обвинения македонского премьера Зорана Заева против РФ.

Напомним, глава правительства Македонии заявил, что антиправительственные мероприятия в стране спонсируют некие неназванные «российские бизнесмены». В интервью для интернет-издания BuzzFeed он отметил, что таким образом РФ пытается препятствовать тому, чтобы Македония получила членство в НАТО. При этом на уточняющий вопрос о каких именно предпринимателях идет речь, политик так и не ответил.

В посольстве эти слова назвали голословными и объяснили, что истинной целью Заева является запугивание македонцев «российской угрозой». Правительство Македонии намеренно разжигает внутри государство русофобию, такой инструмент давления был принят от западных партнеров, уверены дипломаты. Македонские политики выбрали такой способ достижения внутри- и внешнеполитических целей, запугивая собственных граждан Россией.

Также в посольстве напомнили о недавних спекуляциях главы Минобороны Македонии Радмилы Шекеринской по этому же вопросу.

На фоне данных событий, серьезные сомнения вызывают заявления Македонии о желании достичь дружественных отношений с Россией, резюмировали дипломаты.