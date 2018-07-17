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МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

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13:35   17 Июля 2018
Весь мир

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

Посла РФ в Таллине вызвали в МИД Эстонии и вручили ноту в связи с якобы двумя зафиксированными нарушениями границ воздушного пространства республики российскими самолетами. Об этом сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.

Как утверждается в сообщении, оба инцидента произошли в понедельник в начале дня вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Сначала границу воздушного пространства республики пересек Airbus A319, затем — Ил-96. И тот, и другой самолеты пробыли в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Отмечается, что транспондеры обоих судов были включены, однако планы полетов ни по одному из них предоставлены не были.

«В радиоконтакт с авиадиспетчерской службой самолеты-нарушители не вступали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Силы обороны Эстонии утверждают, что в 2018 году российские самолеты нарушали воздушное пространство страны уже шесть раз.

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Автор: Вячеслав Каширин
#эстония #политика #весь мир #мид эстонии
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