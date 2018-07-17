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 Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

13:34   17 Июля 2018
Весь мир

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Гражданка РФ Мария Бутина, которая уехала по студенческой визе учиться в США, а сейчас ее обвиняют в шпионаже, ранее контактировала с Национальной стрелковой организацией Америки (NRA).

Об этом «Интерфаксу» сообщил глава правления всероссийской организации «Право на оружие» Игорь Шмелев.

Он рассказал, что данная деятельность входила в сферу интересов Марии и подчеркнул, что ни российское «Право на оружие», ни американское NRA не имеют отношения к внешней политике.

Также Шмелев подтвердил данные о том, что Бутина действительно отправилась в США в 2015 году для обучения в университете и отметил, что позже девушка писала о том, что диплом получила. Она сохранила место в правлении организации, заключил он.

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

При этом Бутина никогда не скрывала свою деятельность в сфере самообороны. Корреспондент ИА «Политика Сегодня» обнаружил в Instagram россиянки множество подтверждений тому, в частности она является основателем «Права на оружие». Странно, что об этом не рассказал действующий глава правления всероссийской организации.

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Бутина появлялась и на российском телевидении в связи с работой в данной области. Например, в эфире программы «Доброе утро» на «ТВ-Ц», где россиянка рассказывала про самооборону. 

Помимо этого она участвовала в программе телеканала «360», где речь шла о деле Татьяны Кулаковой.

И на «Первом» в программе «Время покажет».

Также девушка была приглашена в качестве спикера на радио «Столица.фм».

 

C Игорем Труновым, Алексеем Филатовым в эфире Столица.фм

Публикация от Maria Butina (@butina_maria)  

На станции «Правда.ру» она участвовала в программе, посвященной самообороне и судебной практике в России.

Напомним, американский Минюст обвиняет Бутину в шпионаже в пользу России, однако никаких доказательств по делу не предоставляет. При этом Мария предлагала лично ответить на вопросы ведомства, отметил ее адвокат. Сторона защиты отрицает предъявленные обвинения. Девушке грозит до пяти лет заключения.

Мария Бутина является гражданкой РФ, в США она находится по студвизе. Недавно девушка получила магистерскую степень по международным отношениям в Вашингтоне, после чего пыталась трудоустроиться в США.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #бутина #стрелковая организация #право на оружие
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