Мы в соц.сетях:
Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

 Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам

Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам
Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

 Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях

Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях
МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

 Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

 Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам

Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам
Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

 Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях

Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях
МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

 Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

13:23   17 Июля 2018
Весь мир

Миллер присоединился к переговорам о транзите газа через Украину

Миллер присоединился к переговорам о транзите газа через Украину

Москва, Берлин и Киев во вторник договариваются о дальнейшем транзите газа через Украину. Поучаствовать в переговорах в Германию также приехал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Встреча по транзиту российского газа проходит в Берлине. В 10:30 по местному времени переговоры начали министр энергетики России Александр Новак и замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович. Трехсторонняя встреча с участием представителей ЕС, России и Украины начнется в 14:30.

Миллер, однако, отказался комментировать предстоящие переговоры до их начала.

Встречи по транзиту газа через Украину обусловлены истечением в 2019 году срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтагазом» о поставках и транзите российского топлива. В то же время вопрос о дальнейшей судьбе транзита возникает ввиду строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #экономика #германия #газ #миллер #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...