Миллер присоединился к переговорам о транзите газа через Украину

Москва, Берлин и Киев во вторник договариваются о дальнейшем транзите газа через Украину. Поучаствовать в переговорах в Германию также приехал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Встреча по транзиту российского газа проходит в Берлине. В 10:30 по местному времени переговоры начали министр энергетики России Александр Новак и замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович. Трехсторонняя встреча с участием представителей ЕС, России и Украины начнется в 14:30.

Миллер, однако, отказался комментировать предстоящие переговоры до их начала.

Встречи по транзиту газа через Украину обусловлены истечением в 2019 году срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтагазом» о поставках и транзите российского топлива. В то же время вопрос о дальнейшей судьбе транзита возникает ввиду строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию.