Восемь триллионов рублей выделят на исполнение майского указа

Необходимо четко понимать, как распределить деньги, отметил вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, до восьми триллионов рублей выделят на реализацию национальных проектов, предусмотренных майским указом президента РФ.

Виталий Мутко объяснил на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, что не все национальные проекты покрывают задачи, которые решаются государственными программами социально-экономического развития регионов. Также национальные проекты не повлияют на действующие госпрограммы.

Мутко подчеркнул, что восемь триллионов рублей — дополнительный ресурс. Каждая госпрограмма состоит из нескольких федеральных проектов, поэтому будет несколько исполнителей.