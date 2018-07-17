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 Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам

Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам
Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

 Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях

Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях
МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

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 Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

13:25   17 Июля 2018
Россия

Восемь триллионов рублей выделят на исполнение майского указа

Восемь триллионов рублей выделят на исполнение майского указа

Необходимо четко понимать, как распределить деньги, отметил вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, до восьми триллионов рублей выделят на реализацию национальных проектов, предусмотренных майским указом президента РФ.

Виталий Мутко объяснил на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, что не все национальные проекты покрывают задачи, которые решаются государственными программами социально-экономического развития регионов. Также национальные проекты не повлияют на действующие госпрограммы.

Мутко подчеркнул, что восемь триллионов рублей — дополнительный ресурс. Каждая госпрограмма состоит из нескольких федеральных проектов, поэтому будет несколько исполнителей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мутко #общество #майский указ
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