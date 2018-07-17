Депутаты ГД приняли закон об административных расследованиях против коллекторов

До направления дела в суд, если выявили нарушения прав и законных интересов физических лиц при возврате долгов.

Депутаты Государственной думы приняли во вторник, 17 июля, закон о проведении административных расследований в случае выявления правонарушений при возврате просроченной задолженности коллекторами. Основная проблема — сбор доказательств.

Закон поможет не только расследовать административные правонарушения коллекторов, но и выяснить обстоятельства случившегося для правильного и полного рассмотрения дела в суде. Благодаря этому снизятся количества отмененных или прекращенных дел, появятся дополнительные условия для неотвратимости административного наказания за правонарушения коллекторов.