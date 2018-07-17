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 Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам

Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам
Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

 Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях

Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях
МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

 Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

13:03   17 Июля 2018
Россия

Депутаты ГД приняли закон об административных расследованиях против коллекторов

Депутаты ГД приняли закон об административных расследованиях против коллекторов

До направления дела в суд, если выявили нарушения прав и законных интересов физических лиц при возврате долгов.

Депутаты Государственной думы приняли во вторник, 17 июля, закон о проведении административных расследований в случае выявления правонарушений при возврате просроченной задолженности коллекторами. Основная проблема — сбор доказательств. 

Закон поможет не только расследовать административные правонарушения коллекторов, но и выяснить обстоятельства случившегося для правильного и полного рассмотрения дела в суде. Благодаря этому снизятся количества отмененных или прекращенных дел, появятся дополнительные условия для неотвратимости административного наказания за правонарушения коллекторов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #общество #коллектор
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