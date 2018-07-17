Мы в соц.сетях:
Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

 Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам

Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам
Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

 Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях

Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях
МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

 Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

Госдума одобрила закон о Дне принятия Крыма в Российскую империю

 Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам

Медведев призвал регионы активнее работать по национальным проектам
Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

Лукашенко обвинил компании из РФ в поставке «санкционки» через Белоруссию

 Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях

Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях
МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу из-за нарушений воздушного пространства

 Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

Задержанная в США Буторина контактировала с американской стрелковой организацией

13:01   17 Июля 2018
Россия

Госдума приняла закон об обнуление пошлин за электронную регистрацию юрлиц

Госдума приняла закон об обнуление пошлин за электронную регистрацию юрлиц

Установленную на уровне четырех тысяч рублей госпошлину за регистрацию юридических лиц проектом предлагается снизить до нуля при подаче заявления в электронной форме.

Нижняя палата парламента во вторник в заключительном чтении одобрила обнуление пошлины. Кроме пошлины за регистрацию юрлиц, обнулится также пошлины за электронную регистрацию ИП (индивидуальный предприниматель), а также реорганизацию и ликвидацию юридического лица и ИП.

Авторы законопроекта объяснили, что указанное нововведение станет стимулом для граждан, желающих заняться предпринимательством, а также сократит издержки юрлиц и ИП при открытии малого или среднего бизнеса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#госдума #экономика #бизнес #ип
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...