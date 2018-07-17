Госдума приняла закон об обнуление пошлин за электронную регистрацию юрлиц

Установленную на уровне четырех тысяч рублей госпошлину за регистрацию юридических лиц проектом предлагается снизить до нуля при подаче заявления в электронной форме.

Нижняя палата парламента во вторник в заключительном чтении одобрила обнуление пошлины. Кроме пошлины за регистрацию юрлиц, обнулится также пошлины за электронную регистрацию ИП (индивидуальный предприниматель), а также реорганизацию и ликвидацию юридического лица и ИП.

Авторы законопроекта объяснили, что указанное нововведение станет стимулом для граждан, желающих заняться предпринимательством, а также сократит издержки юрлиц и ИП при открытии малого или среднего бизнеса.