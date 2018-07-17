Закон о возможности авансовой уплаты налогов приняли в Госдуме

Госдума рассмотрела в третьем чтении проект правительства о механизме уплаты налогов, сборов, а также страховых взносов, который предлагает ввести возможность авансовых взносов для физлиц.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, благодаря которому появится институт специальных авансовых взносов для физлиц. Инициатором такой возможности выступило правительство России.

Документ предусматривает внесение изменений в часть первую Налогового кодекса. Теперь физлица получат возможность оплачивать налоги с помощью МФЦ, которые будут перечислять полученные средства в бюджетную систему РФ.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.