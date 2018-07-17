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12:33   17 Июля 2018
Россия

Закон о возможности авансовой уплаты налогов приняли в Госдуме

Закон о возможности авансовой уплаты налогов приняли в Госдуме

Госдума рассмотрела в третьем чтении проект правительства о механизме уплаты налогов, сборов, а также страховых взносов, который предлагает ввести возможность авансовых взносов для физлиц.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, благодаря которому появится институт специальных авансовых взносов для физлиц. Инициатором такой возможности выступило правительство России. 

Документ предусматривает внесение изменений в часть первую Налогового кодекса. Теперь физлица получат возможность оплачивать налоги с помощью МФЦ, которые будут перечислять полученные средства в бюджетную систему РФ. 

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #госдума #экономика #политика #налоги #общество
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