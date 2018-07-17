Депутаты ГД приняли закон о реформировании судебной системы
Состав суда сформирует автоматизированная информационная система, что исключит влияние заинтересованных лиц. Также ввели обязательную аудиозапись судебных заседаний.
Депутаты Государственной думы во вторник, 17 июля, приняли два президентских законопроекта о совершенствовании судебной системы. Теперь состав суда для каждого дела с учетом нагрузки и специализации судей сформирует автоматизированная информационная система.
Также ввели обязательную аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций. Помощникам судей разрешили подготавливать и организовывать судебное заседание, вести протокол, проверять явку в суд участников заседания.
#Заседание: В частности, состав суда для рассмотрения дел будет формироваться автоматизированной информационной системой, что исключает влияние заинтересованных лиц. Также вводится обязательная аудиозапись судебных заседаний pic.twitter.com/Ma4vi4cavs— Государственная Дума (@dumagovru) 17 июля 2018 г.