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12:31   17 Июля 2018
Россия

ГД приняла закон о расширении оснований для жалоб в антимонопольный орган

ГД приняла закон о расширении оснований для жалоб в антимонопольный орган

Закон принят в третьем чтении. Он дает право обжаловать действия или же бездействие органов власти в сфере строительства в антимонопольном ведомстве, используя дополнительные основания. Рассмотрение теперь пройдет в ускоренном темпе.

К таким процедурам относятся подписание договоров об аренде или купли-продажи земли под застройку, принятие документов при планировании территории.

Обжаловать можно будет незаконный отказ приема документов и заявлений, и предъявление незаконных требований к лицам, подавшим жалобу. Ранее пожаловаться в антимонопольное ведомство можно было только на организации по эксплуатации сетей. Принятый закон позволяет подать жалобу на компании в области градостроительства.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #политика #антимонопольный орган
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