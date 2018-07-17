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ФСБ задержала экс-главу ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова
Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях

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12:36   17 Июля 2018
Россия

ФСБ задержала экс-главу ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова

ФСБ задержала экс-главу ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова

Дрыманова заподозрили в коррупции. Сейчас с ним проводят следственные действия, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее экс-глава Главного следственного управления СКР по Москве фигурировал в деле о коррупционных связях следователей с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой. Находящийся под арестом первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров обвинял его в участии в коррупционной схеме. Однако Дрымалов все отрицал.

Задержанный подал в отставку 1 июля текущего года. Как сообщали в СМИ, тот достиг «предельного возраста» службы.

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Автор: Юлия Халус
#москва #фсб #коррупция #скр #дрыманов
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