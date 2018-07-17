РКН заблокировал более трех тысяч пиратских сайтов

Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Меры приняты в рамках борьбы с пиратским контентом. Сейчас доступ ограничен к 3,4 тысячам сайтов, где не один раз размещались материалы, нарушающие авторские и интеллектуальные права. Роскомнадзор внес ресурсы в перечень сайтов для блокировки. Доступ к ним ограничат операторы связи.

В ведомстве добавили, что решения о блокировке приняли Мосгорсуд и Минкомсвязи. Поисковые системы Rambler, «Спутник» и Google, Yandex и Mail.ru не выдают информации о пиратских порталах. Расширение антипиратского закона заработало с 1 мая 2015 года.