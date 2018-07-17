США намереваются усилить контроль над ядерными объектами Ирана

Вашингтон безосновательно хочет проверить иранские ядерные объекты, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, американская сторона настроилась проверить наиболее чувствительные с точки зрения безопасности объекты Ирана, невзирая на то, имеются ли для этого у Вашингтона какие-то основания, передает РИА Новости.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что Вашингтон настаивает на проверке ядерных объектов Ирана со стороны Международного агентства по атомной энергии в рамках СВПД. Позже государственный секретарь США Майк Помпео изложил список требований к Тегерану после выхода страны из соглашения по ядерной программе Ирана. По мнению Вашингтона, Тегеран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все иранские ядерные объекты.