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 Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

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12:17   17 Июля 2018
Россия

США намереваются усилить контроль над ядерными объектами Ирана

США намереваются усилить контроль над ядерными объектами Ирана

Вашингтон безосновательно хочет проверить иранские ядерные объекты, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, американская сторона настроилась проверить  наиболее чувствительные с точки зрения безопасности объекты Ирана, невзирая на то, имеются ли для этого у Вашингтона какие-то основания, передает РИА Новости.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что Вашингтон настаивает на проверке ядерных объектов Ирана со стороны Международного агентства по атомной энергии в рамках СВПД. Позже государственный секретарь США Майк Помпео изложил список требований к Тегерану после выхода страны из соглашения по ядерной программе Ирана. По мнению Вашингтона, Тегеран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все иранские ядерные объекты.

«Если бы секретариат агентства пошел по этому пути, то это стало бы отклонением от установленных доппротоколом правил», — заключил Ульянов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #ульянов #магатэ
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