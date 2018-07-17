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12:13   17 Июля 2018
Россия

Правительство РФ предложило два проекта о налогообложении в сфере транспорта

Правительство РФ предложило два проекта о налогообложении в сфере транспорта

В Госдуму внесли два проекта, которые предусматривают поправки в механизме транспортного налогообложения.

Ознакомиться с документами можно на сайте кабмина.

Первый проект говорит о передаче правительству права определять спектр услуг аэропортов, оказываемые во время международных рейсов, которые будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке 0 процентов.

Эта мера необходима для того, чтобы обеспечить гибкость в корректировке перечня таких услуг, согласно последним тенденциям отрасли. А также, чтобы избежать негативного экономического влияния, которое сдерживает развития авиаперевозчиков.

Авторы документа предлагают передать правительству право регулировать ставки НДС на услуги при взлете, посадке и стоянки самолетов, а также на авиабезопасность, заправку и хранение топлива.

Вторая законодательная инициатива предусматривает ликвидацию противоречий в правилах об освобождении от НДС услуг по перевозке пассажиров городским наземным транспортом по тарифам, который установлен на базе госконтракта или муниципального договора.

Законопроект требуется принять из-за роста расхода бюджета, который вызван отсутствием освобождения от НДС данных услуг. Поправка обеспечит однозначное трактование закона и исключит вероятность каких-либо противоречий.

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Автор: Екатерина Розина
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