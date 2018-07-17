Медведев утвердил перечень операторов площадок для госзакупок

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовали во вторник на сайте Кабмина.

Министры утвердили в электронном виде перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок для проведения государственных закупок, в частности, у субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о восьми операторах электронных площадок и об одном - специализированных электронных площадок. Все они соответствуют требованиям комиссии, созданной Минфином, ФАС и Казначейством.

Среди операторов электронных площадок: «Агентство по государственному заказу республики Татарстан», «Единая электронная торговая площадка», «Российский аукционный дом», «ТЭК — Торг», «Электронные торговые системы», «Сбербанк — Автоматизированная система торгов», «РТС — тендер» и «Электронная торговая площадка ГПБ».

Оператором специализированных электронных площадок стала «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».