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11:47   17 Июля 2018
Россия

Медведев утвердил перечень операторов площадок для госзакупок

Медведев утвердил перечень операторов площадок для госзакупок

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовали во вторник на сайте Кабмина.

Министры утвердили в электронном виде перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок для проведения государственных закупок, в частности, у субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о восьми операторах электронных площадок и об одном - специализированных электронных площадок. Все они соответствуют требованиям комиссии, созданной Минфином, ФАС и Казначейством. 

Среди операторов электронных площадок: «Агентство по государственному заказу республики Татарстан», «Единая электронная торговая площадка», «Российский аукционный дом», «ТЭК  — Торг», «Электронные торговые системы», «Сбербанк  — Автоматизированная система торгов», «РТС  — тендер» и «Электронная торговая площадка ГПБ».

Оператором специализированных электронных площадок стала «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #медведев #госзакупки
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