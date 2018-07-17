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 Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

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11:42   17 Июля 2018
Россия

ФИФА признала Черышева главным открытием Чемпионата мира по футболу 2018 года

ФИФА признала Черышева главным открытием Чемпионата мира по футболу 2018 года

Международная федерация футбола (ФИФА) включила полузащитника сборной РФ в пятерку главных открытий минувшего Чемпионата мира 2018 года, который завершился в воскресенье, 15 июля.

ФИФИ опубликовала заявление в Twitter. Помимо Дениса Черышевав топ вошли датчанин Каспер Шмейхель, англичанин Киран Триппьер, японец Такаси Инуи, а также колумбиец Ерри Мина.

Каждый из них показал отличный результат на Чемпионате, например, российскому футболисту за турнир удалось забить четыре мяча.

Отметили потенциал Черышева и в США, американское издание ESPN считает его лучшим футболистом - дебютантом на ЧМ-2018.

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Автор: Екатерина Розина
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