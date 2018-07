ФИФА признала Черышева главным открытием Чемпионата мира по футболу 2018 года

Международная федерация футбола (ФИФА) включила полузащитника сборной РФ в пятерку главных открытий минувшего Чемпионата мира 2018 года, который завершился в воскресенье, 15 июля.

ФИФИ опубликовала заявление в Twitter. Помимо Дениса Черышевав топ вошли датчанин Каспер Шмейхель, англичанин Киран Триппьер, японец Такаси Инуи, а также колумбиец Ерри Мина.

Reputations on the rise in Russia We take a look at five players who burst on the scene at #WorldCup ????https://t.co/fK5uaTI0qW pic.twitter.com/TWZs8ztFvI