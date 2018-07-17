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 Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

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11:44   17 Июля 2018
Россия

Депутаты ГД предложили создать новый орган для решения проблем РФ и США

Депутаты ГД предложили создать новый орган для решения проблем РФ и США

Для этого у российских парламентариев есть партнеры в конгрессе США, заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, депутаты ГД предложили создать парламентское крыло в экспертном совете для решения двусторонних проблем Москвы и Вашингтона. Слуцкий объяснил, что прежде нужно создать сам совет и как только он обретет «какой-то зримый контур», депутаты ГД немедленно подключатся, передает РИА Новости.

«Пока это предложение», — заключил Слуцкий.

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что Москва предложила Вашингтону создать совместный экспертный совет для решения проблем в двухсторонних отношениях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #общество #гд
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