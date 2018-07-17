Депутаты ГД предложили создать новый орган для решения проблем РФ и США
Для этого у российских парламентариев есть партнеры в конгрессе США, заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, депутаты ГД предложили создать парламентское крыло в экспертном совете для решения двусторонних проблем Москвы и Вашингтона. Слуцкий объяснил, что прежде нужно создать сам совет и как только он обретет «какой-то зримый контур», депутаты ГД немедленно подключатся, передает РИА Новости.
«Пока это предложение», — заключил Слуцкий.
Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что Москва предложила Вашингтону создать совместный экспертный совет для решения проблем в двухсторонних отношениях.
#Хельсинки: Пресс-конференция по итогам переговоров президентов России и США https://t.co/rztwHLNAwA pic.twitter.com/UmXVZl8kra— Президент России (@KremlinRussia) 16 июля 2018 г.