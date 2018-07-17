Госдума приняла закон о совершенствовании дисциплинарной ответственности судей

Закон принят в третьем, окончательном чтении. Законопроект в марте текущего года внес президент РФ Владимир Путин.

Правки внесены в закон о статусе судей в России. В записке поясняется, что поправки нужны для изменения роли председателей судов при назначении судей и улучшения порядка ответственности.

В качестве дисциплинарных взысканий предлагается понижать судей в квалификации за серьезное нарушение закона или кодекса об этике. Повторная аттестация возможна только по истечении срока пребывания судьи на пониженном классе квалификации. Подобное наказание зависит от конкретных обстоятельств.