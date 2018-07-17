Депутат заступился за людей предпенсионного возраста

Одного переобучения и повышения квалификации мало, считает Щапов.

Законопроект о повышении пенсионного возраста Госдума в первом чтении может рассмотреть уже в среду, 18 июля. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщил депутат член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ). Накануне комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении. Хотя документ поддержали не все депутаты, в их числе - Щапов.

Представителя КПРФ, в частности, беспокоит вопрос с трудоустройством людей предпенсионного возраста, который он задал министру труда Максиму Топилину.

«В случае повышения пенсионного возраста, что государство намерено сделать, чтобы помочь людям предпенсионного возраста устроиться на новую работу в случае увольнения? Все знают, что устроиться после 50 на новую работу практически невозможно. На интернет-ресурсах по поиску работы вакансий для людей старше 45 немного. К этой проблеме было много комментариев под опросом, который я запустил, и я, как обещал, привел этот аргумент министру», — рассказал Щапов.

Ответ министра не удовлетворил депутата.

«Программы у министерства есть, но все что оно может предложить, это переобучение и повышение квалификации. Если человек в 50 лет потерял работу и не может найти новую в силу возраста, чем ему поможет переобучение?», — задается вопросом парламентарий.

По его мнению, существует риск того, что трудоустройство людей предпенсионного возраста может стать их собственной проблемой.

Выход, впрочем, еще будет найден. Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект только в базовом варианте. Поправки к нему член комитета по бюджету и налогам Игорь Шубин (Единая Россия) ждет ко второму чтению.

«Уже организована масштабная дискуссия по этому поводу. Мы собираем предложения регионов, замечания. Эта дискуссия будет продолжена в сентябре. Грубо говоря, сейчас законопроект примут за основу, но потом будут доработки с учетом замечаний и предложений. Не случайно мы выделили длительный период для этого, чтобы обсудить, подсчитать все взвешенно. Думаю, что ко второму чтению законопроект серьезно изменится», — сказал Шубин.

Ранее в комитете по бюджету и налогам отметили, что если не менять пенсионную систему, к 2024 году в Пенсионный фонд придется отчислять почти треть федерального бюджета.

30 июля Госдума уходит на каникулы. В третьем, окончательном, чтении законопроект рассмотрят уже осенью. Депутаты не исключают, что к этому времени он претерпит изменения.