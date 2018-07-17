Сборную России наградят почетными грамотами в Госдуме

Депутаты Госдумы наградят российских футболистов за успешное выступление на Чемпионате мира 2018 года.

С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев, его предложение одобрил и спикер палаты Вячеслав Володин. При этом председатель Госдумы подчеркнул усилия президента Владимира Путина, благодаря которым домашний чемпионат был отлично организован.

Лебедев отметил, что Госдума не может игнорировать такую победу и обязана оценить труды гендиректора оргкомитета «Россия 2018» Алексея Леонидовича Сорокина, Российский футбольный союз, главного тренера сборной Станислава Черчесова, а также вверенных ему спортсменов почетными грамотами. Он назвал результаты национальной команды на международных соревнованиях великолепными и добавил, что перечисленные им люди одержали «мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу».

Володин поддержал парламентария и уточнил, что огромный вклад в успех Чемпионата сделал российский лидер Владимир Путин.