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 Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

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11:19   17 Июля 2018
Россия

Контрольные органы регионов РФ обяжут напрямую отвечать на запросы парламентариев

Контрольные органы регионов РФ обяжут напрямую отвечать на запросы парламентариев

Сейчас контрольно-счетные палаты российских субъектов предоставляют информацию только Счетной палате и направляют отчет в региональные заксобрания.

Глава комитета СФ по регламенту и организации работы парламента Андрей Кутепов сообщил, что Госдуму отправили проект закона, который не только дополнит перечень адресатов парламентского и депутатского запроса, но и включит в список председателей контрольно-счетных органов субъектов.

По его словам, законопроект обяжет глав региональных контрольно-счетных органов напрямую отвечать на запросы парламентариев, что позволит сенаторам и депутатам оперативно получать нужную информацию из субъектов. Если ГД примет проект закона, тогда сенаторы более точно поймут региональные ситуации, а значит, осуществят более эффективный и парламентский контроль.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #совфед #общество #гд
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