Советские двигатели РД-171 модернизируют под ракеты «Союз-5»

Двигатели РД-171, которые являются самыми мощными в мире, используют при создании первой ступени новой ракеты, уточнил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В России в настоящее время разрабатывают новую ракету-носитель среднего класса «Союз-5». Ее хотят использовать для доставки на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.

Рогозин подчеркнул, что в корпорации пытаются максимально разумно сэкономить при создании ракеты. К примеру, для испытательных пусков задействуют стартовый комплекс «Зенита». В свою очередь для первой ступени модернизируют советские двигатели РД-171.

Уже после того, как новая ракета покажет свои преимущества, задел, который удалось создать, используют для строительства универсального ракетного модуля для создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса.