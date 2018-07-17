Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях

Обвинения лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выдвинула на странице в Facebook.

Политик считает, что политические репрессии вернулись на Украину. Она рассказала об инциденте в аэропорту «Борисполь», где провела целую ночь вместе с депутатами. Неизвестные задержали руководителя киевского отделения партии Константина Бондарева. Его посадили в микроавтобус и забрали личные вещи, смартфон и паспорт.

Инцидент, как подчеркнула Тимошенко, произошел за пределами Украины и, как следствие, вне правового поля. Политики вызвали полицию, чтобы зафиксировать «факт кражи вещей Бондарева». Описание заняло несколько часов. Депутату пришлось пересечь границу по справке.

Тимошенко уверена, что репрессии начались по поручению главы государства Петра Порошенко. По словам главы партии, аналогичные действия совершал прошлый президент Украины Виктор Янукович.