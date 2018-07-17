Мы в соц.сетях:
Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу
Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

 Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины
Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу
Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

 Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины
Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

11:06   17 Июля 2018
Россия

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Во время заседания комитета по бюджету Госдумы правительство внесло поправки в законопроект «О таможенном регулировании», согласно которым в стране может появится платеж за покупки в иностранных интернет-магазинах.

Правом об установлении отдельной выплаты при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах для физических лиц будет обладать правительство России.

Поправки в законодательную инициативу были внесены в рамках подготовки документа ко второму чтению Госдумы. Изменить редакцию действующего ныне федерального закона «О таможенном регулировании» необходимо, поскольку он должен отвечать требованиям принятого в 2017 году кодекса таможенного устава Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Таким образом, правительство сможет устанавливать отдельные платежи для физических лиц, которые совершают оптовые и розничные покупки с помощью электронных магазинов зарубежных компаний. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #госдума #политика #таможня #общество #интернет-магазин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...