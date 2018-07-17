Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Во время заседания комитета по бюджету Госдумы правительство внесло поправки в законопроект «О таможенном регулировании», согласно которым в стране может появится платеж за покупки в иностранных интернет-магазинах.

Правом об установлении отдельной выплаты при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах для физических лиц будет обладать правительство России.

Поправки в законодательную инициативу были внесены в рамках подготовки документа ко второму чтению Госдумы. Изменить редакцию действующего ныне федерального закона «О таможенном регулировании» необходимо, поскольку он должен отвечать требованиям принятого в 2017 году кодекса таможенного устава Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Таким образом, правительство сможет устанавливать отдельные платежи для физических лиц, которые совершают оптовые и розничные покупки с помощью электронных магазинов зарубежных компаний.