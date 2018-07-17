Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

Тем не менее изменения в пенсионную систему должны сопровождаться принятием мер, направленных на сохранение здоровья населения, продление трудоспособности пожилых россиян и повышение уровня их материального обеспечения, указали в комитете Госдумы по охране здоровья.

Кроме того, должна повыситься доступность социальных и медицинских услуг и развиться система соцобслуживания для граждан старше 80 лет. Также следует сохранить институт досрочных пенсий. В частности, для медицинских работников и за деятельность в особых условиях труда.

С учетом указанных корректировок комитет Госдумы по охране здоровья одобряет реформу. Следом изменения должны поддержать профильный комитет по труду и соцполитике и комитет-соисполнитель по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Только после этого нижняя палата парламента рассмотрит законопроект в первом чтении.