Мы в соц.сетях:
Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу
Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

 Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины
Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу
Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

 Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины
Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

10:43   17 Июля 2018
Россия

Ростех создал «покрытие-хамелеон» для лучшей маскировки солдат и боевой техники

Ростех создал «покрытие-хамелеон» для лучшей маскировки солдат и боевой техники

Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, новое покрытие уникально, поскольку самостоятельно меняет цвет под окружающую среду, как хамелеон. Новую технологию применят как для экипировки военных, так и для боевой техники. 

Первый образец покрытия скоро появится на одной из выставок. Ростех продемонстрирует «шлем-невидимку», который автоматически меняет цвет под среду нахождения, сообщает ТАСС.

Чемезов отметил, что «хамелеон» идеально подходит для маскировки, благодаря ему можно сделать незаметным даже танк. При этом основной целью разработки он считает защиту военнослужащих и усовершенствование его техобеспечения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #маскировка #ростех #чемезов #покрытие-хамелеон
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...