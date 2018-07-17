Ростех создал «покрытие-хамелеон» для лучшей маскировки солдат и боевой техники

Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, новое покрытие уникально, поскольку самостоятельно меняет цвет под окружающую среду, как хамелеон. Новую технологию применят как для экипировки военных, так и для боевой техники.

Первый образец покрытия скоро появится на одной из выставок. Ростех продемонстрирует «шлем-невидимку», который автоматически меняет цвет под среду нахождения, сообщает ТАСС.

Чемезов отметил, что «хамелеон» идеально подходит для маскировки, благодаря ему можно сделать незаметным даже танк. При этом основной целью разработки он считает защиту военнослужащих и усовершенствование его техобеспечения.