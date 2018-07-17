Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Сотрудники администрации США советовали президенту Дональду Трампу занять твердую позицию и смотреть на президента России Владимира Путина через более негативную призму, напомнили журналисты The Washington Post.

Для американского лидера перед саммитом в Хельсинки даже составили 100-страничный доклад, в котором указали, как стоит себя поставить на переговорах, а также какие вопросы лучше всего обсудить. Среди предложенных тем, в частности, «аннексия Крыма» и «вмешательство России в президентские выборы».

Однако Трамп отказался прислушиваться к советникам. Он избрал более мягкую тактику и сам решил, о чем говорить с Путиным.

Лидеры США и России встретились накануне, 16 июля, в Хельсинки. Это стали первые полномасштабные переговоры сторон. До этого Путин и Трамп общались только по телефону и на полях международных форумов.