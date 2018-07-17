Мы в соц.сетях:
Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу
Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

 Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины
Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу
Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

 Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины
Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

10:39   17 Июля 2018
Весь мир

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Сотрудники администрации США советовали президенту Дональду Трампу занять твердую позицию и смотреть на президента России Владимира Путина через более негативную призму, напомнили журналисты The Washington Post.

Для американского лидера перед саммитом в Хельсинки даже составили 100-страничный доклад, в котором указали, как стоит себя поставить на переговорах, а также какие вопросы лучше всего обсудить. Среди предложенных тем, в частности, «аннексия Крыма» и «вмешательство России в президентские выборы».

Однако Трамп отказался прислушиваться к советникам. Он избрал более мягкую тактику и сам решил, о чем говорить с Путиным.

Лидеры США и России встретились накануне, 16 июля, в Хельсинки. Это стали первые полномасштабные переговоры сторон. До этого Путин и Трамп общались только по телефону и на полях международных форумов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #путин #политика #трамп #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...