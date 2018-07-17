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Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

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10:27   17 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Находка принадлежит двум сталкерам. Молодые люди опубликовали видео на канале в YouTube.

По их оценке, обнаружено около 300 танков, полностью готовых к бою.

Сталкеры осматривали заброшенные здания в поисках бомбоубежища или бункера. Внезапно они обнаружили заброшенный полигон с танками советского производства. Найдено и несколько десятков новых Т-64 и автомобиль для транспортировки бронетехники. Где находится база молодые люди не сообщили.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #политика #весь мир #заброшенный полигон
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