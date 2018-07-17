Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Находка принадлежит двум сталкерам. Молодые люди опубликовали видео на канале в YouTube.

По их оценке, обнаружено около 300 танков, полностью готовых к бою.

Сталкеры осматривали заброшенные здания в поисках бомбоубежища или бункера. Внезапно они обнаружили заброшенный полигон с танками советского производства. Найдено и несколько десятков новых Т-64 и автомобиль для транспортировки бронетехники. Где находится база молодые люди не сообщили.