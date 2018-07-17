Мы в соц.сетях:
Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу
Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

 Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины
Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах могут ввести в России

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу
Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

Сотни боеспособных танков найдены на заброшенном полигоне на Украине

 Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины
Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

Трамп пренебрег советами о жесткой позиции на встрече с Путиным — СМИ

 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

10:25   17 Июля 2018
Весь мир

Холодная война давно закончилась: Путин оценил отношения России и США

Холодная война давно закончилась: Путин оценил отношения России и США

Обстановка в мире сильно изменилась, а идеологическое противостояние Москвы и Вашингтона давно ушло в прошлое, напомнил президент России Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам саммита Россия-США в Хельсинки российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона уже не такие, как во времена холодной войны. Противостояние давно закончилось, а мир меняется. Время не стоит на месте.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее указывал, что российско-американские отношения испортила многолетняя глупость и охота на ведьм. Тем не менее улучшение отношений всем пойдет на пользу.

Путин и Трамп встретились накануне в президентской резиденции в Хельсинки. Это стали первые полномасштабные переговоры лидеров. До сих пор они встречались только на полях международных форумов и общались по телефону.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #путин #политика #трамп #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...