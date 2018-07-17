Холодная война давно закончилась: Путин оценил отношения России и США

Обстановка в мире сильно изменилась, а идеологическое противостояние Москвы и Вашингтона давно ушло в прошлое, напомнил президент России Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам саммита Россия-США в Хельсинки российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона уже не такие, как во времена холодной войны. Противостояние давно закончилось, а мир меняется. Время не стоит на месте.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее указывал, что российско-американские отношения испортила многолетняя глупость и охота на ведьм. Тем не менее улучшение отношений всем пойдет на пользу.

Путин и Трамп встретились накануне в президентской резиденции в Хельсинки. Это стали первые полномасштабные переговоры лидеров. До сих пор они встречались только на полях международных форумов и общались по телефону.