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Комитет Госдумы одобрил пенсионную реформу

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10:13   17 Июля 2018
Россия

Увеличить отпуск на три дня для пенсионеров предложили в Госдуме

Увеличить отпуск на три дня для пенсионеров предложили в Госдуме

С предложением выступил глава комитета ГД РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Политик напомнил о законопроекте, который рассматривает Госдума. Предлагается добавить гражданам РФ дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. На основании этого Морозов хочет добавить три дня к отпуску для работающих пенсионеров.

Депутат пояснил, что старшему поколению не всегда удается пройти обследование за один день. Поэтому в отпуске нужны несколько дополнительных дней.

«Рассматриваем возможность расширения этого времени», — подчеркнул Морозов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #политика #отпуск для пенсионеров
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