Увеличить отпуск на три дня для пенсионеров предложили в Госдуме
С предложением выступил глава комитета ГД РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Политик напомнил о законопроекте, который рассматривает Госдума. Предлагается добавить гражданам РФ дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. На основании этого Морозов хочет добавить три дня к отпуску для работающих пенсионеров.
Депутат пояснил, что старшему поколению не всегда удается пройти обследование за один день. Поэтому в отпуске нужны несколько дополнительных дней.
«Рассматриваем возможность расширения этого времени», — подчеркнул Морозов.