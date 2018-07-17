Увеличить отпуск на три дня для пенсионеров предложили в Госдуме

С предложением выступил глава комитета ГД РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Политик напомнил о законопроекте, который рассматривает Госдума. Предлагается добавить гражданам РФ дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. На основании этого Морозов хочет добавить три дня к отпуску для работающих пенсионеров.

Депутат пояснил, что старшему поколению не всегда удается пройти обследование за один день. Поэтому в отпуске нужны несколько дополнительных дней.