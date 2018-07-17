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 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

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 Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

10:31   17 Июля 2018
Весь мир

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Адвокат задержанной в США Марии Бутиной отрицает обвинения о шпионаже

Россиянка Мария Буторина задержана в США по подозрению в шпионаже, однако адвокат девушки отрицает это обвинение. Роберт Дрисколл подчеркнул, что Буторина предлагала ответить на вопросы американского Минюста.

Адвокат сообщил, что девушка является российским агентом. По его словам, россиянка находится в США по студенческой визе, недавно она получила диплом американского университета в Вашингтоне, где изучала международные отношения. Бутина получила степень магистра и разрешение на трудовую деятельность в государстве, последнее время она посвятила поискам работы в США, чтобы применить полученные знания на практике.

 

При этом Минюст продолжает обвинять девушку в шпионаже на РФ без регистрации при правительстве. Согласно американскому закону, Бутину могут осудить и лишить свободы сроком на пять лет, передает РИА Новости.

Случай Марии не является первым, в США неоднократно задерживали граждан РФ, которых впоследствии называли российскими агентами. При этом, как правило, сторона обвинения не предоставляет никаких реальных доказательств против арестованных россиян. 

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Автор: Екатерина Розина
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