Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Телеканал «Эспрессо» в сообщении о встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина назвал последнего президентом Украины.

Статью с ошибкой журналисты опубликовали в Twitter.

Трамп і Путін запізнилися на зустріч один до одного і почали з майже годинною затримкою https://t.co/jxkg5OkTKZ — Еспресо (@EspresoTV) July 16, 2018

(«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась почти на час позже запланированного...» - пер. ИА ПС)

Тем не менее на сайте телеканала ошибку исправили. Там Путина называют уже президентом России. Но интернет-пользователи заметили оплошность журналистов. Они предположили, что тех вскоре может привлечь к ответу министр внутренних дел Украины Арсений Аваков.

Путин и Трамп встретились накануне, 16 июля, в резиденции финского президента в Хельсинки. Это стала первая полноформатная встреча лидеров России и США. До сих пор те общались только по телефону или на полях международных форумов.