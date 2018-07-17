Международный эксперт назвал глупостью слова Шварценеггера о Трампе

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии заявил, что президент США на встрече с президентом РФ выглядел как «вареная макаронина».

Слова бывшего губернатора Калифорнии, известного актера Арнольда Шварценеггера, сравнившего президента США Дональда Трампа с макарониной — очередная глупость, средство внутриполитической борьбы, которая не утихает в Америке. Такое мнение корреспонденту ИА «Политика сегодня» озвучил директор Института новейших государств, международный эксперт Алексей Мартынов.

Шварценеггер высказался в Twitter по итогам встречи Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая прошла накануне в Хельсинки.

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи», — сказал Шварценеггер в видео-обращении.

Он также добавил, что Трамп предал разведку, систему правосудия США и всю страну в целом.

По мнению Алексея Мартынова, такое заявление актера — элемент внутриполитической борьбы.

«Даже Шварценеггер рекрутирован на эту войну с Трампом. Продолжается внутриполитическое противостояние, в котором все средства хороши. Эта чужая глупость, которая через медиа навязывается с целью понизить значимость вчерашнего события», — уверен политолог.

Мартынов считает, что в Хельсинки прошла достойная встреча лидеров двух сверхдержав. И главное ее значение в том, что она состоялась.

«Главный результат в том, что саммит все-таки состоялся, несмотря на то, что политики разного масштаба пытались его сорвать. Такой разворот российско-американских отношений — это очень хорошо для всего мира», — считает эксперт.

Накануне в столице Финляндии состоялась первая полноформатная двусторонняя встреча президентов России и США. Путин и Трамп сначала более двух часов разговаривали тет-а-тет, затем пообедали в расширенном составе, а после ответили на вопросы журналистов. Главы государств заявили о заинтересованности в улучшении отношений между Россией и США.