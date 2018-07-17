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Порошенко отдал приказ помешать России досматривать суда в Азовском море

Порошенко отдал приказ помешать России досматривать суда в Азовском море

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9:22   17 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко отдал приказ помешать России досматривать суда в Азовском море

Порошенко отдал приказ помешать России досматривать суда в Азовском море

СМИ Украины со слов лидера страны Петра Порошенко сообщали, что Москва «массово задерживает корабли».

Задержание проводится с целью якобы остановить работу горно-металлургического комплекса в Донбассе. Украинский лидер обещал помешать России сделать это.

Приказ отдан главе Минобороны Украины Степану Полтораку и руководителю Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Ранее сообщалось, что пограничники РФ в Азовском море остановили несколько украинских кораблей для осмотра. Москва имеет на это право согласно действующему с Киевом соглашению.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #порошенко #украина #политика #весь мир #азовское море
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