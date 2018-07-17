Памятник тренеру Анатолию Тарасову установят в Москве

Монумент установят в декабре этого года у станции метро «ЦСКА», которую открыли в феврале 2018-го, рассказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Открытие памятника приурочат к столетию заслуженного тренера СССР по хоккею. Над эскизами поработают скульпторы Георгий Франгулян, Олег Закоморный и Михаил Плохоцкий. Уже в июле они представят свои разработки архитектурному совету столицы.

Карелин уточнил, что идея установить памятник Тарасову принадлежит бывшему начальнику новосибирского СКА Леониду Шайману. Карелин не сомневается, что наследие хоккейного тренера позволило российской олимпийской сборной победить в Пхенчхане. И установка памятника - это не просто дань уважению, но призыв к разговору о Тарасове, о его роли в истории хоккея.