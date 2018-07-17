Завод во Владивостоке, на который жаловались Путину, закроют

Объявил о закрытии мусоросжигательного «спецзавода №1» мэр города Виталий Веркеенко. Предприятие прекратит работу до 1 сентября текущего года.

На пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей 14 декабря, журналист из Владивостока рассказал о вырубке деревьев, занесенных в красную книгу, и застройке этих участков. Также он сообщил, что дым от сжигаемого мусора загрязняет микрорайон Снеговая Падь, где живут военные. Глава государства заверил, что постарается решить проблему.

Веркеенко отметил, что его позиция по заводу сходится с точкой зрения губернатора Приморского края Андреем Тарасенко — предприятие необходимо закрыть. Администрация решает вопрос об открытии нового полигона на улице Холмистой, налаживании вывоза мусора и утилизации.

Семь дней на разработку плана действий отведены заместителю мэра Константину Лободе.

Завод сжигает около 30% от всех твердых отходов города. После этого остается 20% в виде золы и шлака. Переработанные отходы увозятся на полигон.