Трамп: Путин был силен на встрече

Об этом американский лидер заявил в интервью для телеканала Fox News.

Дональд Трамп считает, что «потрясающе провел время» в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Также глава США добавил, что стороны пришли к важным выводам.

Политик отметил, что президенты обсудили распространение ядерного оружия, войну, экономическую сферу, Украину и Сирию. Встречу с Путиным Трамп назвал «хорошим началом» и добавил, что Вашингтон хочет «дружбы и мира» с российской стороной. Глава Белого дома надеется, что подобные встречи будут проходить чаще.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в минувший понедельник в Хельсинки. Переговоры длились четыре часа. Они начались со встречи без журналистов, после политики провели пресс-конференцию.

Путин сообщил, что стороны прошлись почти по всем актуальным вопросам. В некоторых местах они достигли практических договоренностей.