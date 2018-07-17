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Трамп: Путин был силен на встрече

Трамп: Путин был силен на встрече

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8:11   17 Июля 2018
Весь мир

Трамп: Путин был силен на встрече

Трамп: Путин был силен на встрече

Об этом американский лидер заявил в интервью для телеканала Fox News.

Дональд Трамп считает, что «потрясающе провел время» в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Также глава США добавил, что стороны пришли к важным выводам.

Политик отметил, что президенты обсудили распространение ядерного оружия, войну, экономическую сферу, Украину и Сирию. Встречу с Путиным Трамп назвал «хорошим началом» и добавил, что Вашингтон хочет «дружбы и мира» с российской стороной. Глава Белого дома надеется, что подобные встречи будут проходить чаще.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в минувший понедельник в Хельсинки. Переговоры длились четыре часа. Они начались со встречи без журналистов, после политики провели пресс-конференцию.

Путин сообщил, что стороны прошлись почти по всем актуальным вопросам. В некоторых местах они достигли практических договоренностей.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #политика #трамп #весь мир
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