Никольская улица в Москве не пострадала от гуляний

Массовые гуляния на Никольской улице в Москве во время ЧМ-2018 не нанесли ей значительного ущерба, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, несмотря на огромное количество людей, которые находились на улицах, Москва осталась ухоженной и чистой.

Бирюков рассказал, что туристов настолько привлекала инсталляция «Звездное небо», что некоторым из них захотелось забрать некоторые детали на память. По его словам, гости столицы вставали друг другу на плеч и снимали эти украшения, после чего забирали их с собой. Он сообщил, что коммунальные службы тут же приводили инсталляцию в рабочее состояние.