Почти два миллиона человек посетили фестиваль болельщиков в Москве

В Москве около двух миллионов человек посетили площадку фестиваля болельщиков на Воробьевых горах за время ЧМ-2018, сообщает глава департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев.

По его словам, свидетелями матчей стали стали 1 862 200 зрителей. С учетом проводимых мероприятий фестиваль посетили 1 912 200 человек.

Отмечается, что с 14 июня по 15 июля на десяти экранах площадки фестиваля состоялось 62 трансляции игр ЧМ.

Десятого июня посетители Воробьевых гор увидели торжественную церемонию открытия площадки с участием почетных гостей и презентацию Кубка чемпионата мира ФИФА. Восьмого июля прошло чествование российской сборной.