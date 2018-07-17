Сотни боевиков ушли из сирийской провинции Дераа

Сотни несогласных с перемирием боевиков покинули провинцию Дераа по договоренности с армией Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

Договоренность об эвакуации на север Сирии была достигнута шестого июля между правительством и боевиками при российском посредничестве. Для боевиков и их семей было выделено 15 автобусов.

Цыганков отметил, что компромисс был достигнут путем длительных и непростых переговоров. При этом он сообщил, что за несколько часов до начала процедуры более сотни боевиков отказалось покидать город. По его словам, это свидетельствует о доверии бывших членов бандформирований Дамаску.