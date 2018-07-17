Австралия призывает к диалогу с Россией в расследовании крушения MH17

МИД Австралии выразил надежду на диалог с Россией по ситуации вокруг крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.

Австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп выразила надежду, что во время переговоров будет налажен диалог об обстоятельства гибели мирных людей.

В середине июня Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, касающееся уголовного преследования подозреваемых в причастности к крушению Boeing 777 на Украине.

В начале июня нидерландский парламент отклонил предложение привлечь Украину к ответственности за крушение МH17.

Пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний» разбился 7 июля 2014 года в Донецкой области. Авиалайнер направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибло 298 человек.